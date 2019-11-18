Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение

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Настю Рыбку проверяют на причастность к краже 2 тыс. евро в апартаментах башни «Око» 

Агентство «Москва» + ещё 2 25 минут назад
Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, проверяют на причастность к краже денег из апартаментов башни «Око», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 17 ноября к оперативникам обратилась безработная 34-летняя жительница Санкт-Петебрурга.
«Женщина попросила принять меры к А. Вашукевич, которая, по словам заявительницы, во время совместного отдыха в апартаментах башни «Око» на Пресненской набережной похитила у нее 2 тыс. евро, мобильный телефон и личные вещи», — пояснил источник.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Модель А. Вашукевич проходила по делу о вовлечении в проституцию вместе с пикап-коучем Алексом Лесли (Александром Кирилловым). В феврале 2018 г. полиция Таиланда арестовала А. Вашукевич и А. Кириллова. Поводом стало проведение незаконных секс-тренингов для туристов. 15 января 2019 г. модель и тренер в суде Паттайи признали себя виновными. Их приговорили к условному сроку заключения, а затем 17 января депортировали из страны.
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Комментарии7 
Теги:
Происшествия , Видео , Александр Кириллов , Анастасия Вашукевич , МВД , АГН "Москва"
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