Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение

Настю Рыбку проверяют на причастность к краже 2 тыс. евро в апартаментах башни «Око»

Анастасию Вашукевич , более известную как Настя Рыбка, проверяют на причастность к краже денег из апартаментов башни «Око», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах Как рассказал собеседник агентства, 17 ноября к оперативникам обратилась безработная 34-летняя жительница Санкт-Петебрурга. «Женщина попросила принять меры к А. Вашукевич, которая, по словам заявительницы, во время совместного отдыха в апартаментах башни «Око» на Пресненской набережной похитила у нее 2 тыс. евро, мобильный телефон и личные вещи», — пояснил источник. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Модель А. Вашукевич проходила по делу о вовлечении в проституцию вместе с пикап-коучем Алексом Лесли ( Александром Кирилловым ). В феврале 2018 г. полиция Таиланда арестовала А. Вашукевич и А. Кириллова. Поводом стало проведение незаконных секс-тренингов для туристов. 15 января 2019 г. модель и тренер в суде Паттайи признали себя виновными. Их приговорили к условному сроку заключения, а затем 17 января депортировали из страны.