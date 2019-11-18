Пошла в церковь и исчезла: в Москве вторые сутки ищут пропавшую журналистку

Москве с 17 ноября ищут пропавшего редактора агентства "Интерфакс" Маргариту Игнатову. Она пошла в церковь и исчезла, на связь не выходит.

Коллега Игнатовой Георгий Спиров рассказал РИА Новости, что журналистка не появлялась на работе. В ночь с 17 на 18 ноября ему написала мама пропавшей и рассказала об исчезновении дочери. По ее словам, Маргариты не было дома более суток.

Спиров отметил, что он попросил мать держать в курсе событий. Пока никакой информации не поступает, попытки узнать что-либо об Игнатовой — безуспешны.

Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на слова мамы пропавшей, 29-летняя девушка ушла утром с другой сумкой и ничего с собой не взяла, кроме ключей и кошелька. Игнатова оставила паспорт, телефон, все карточки. По словам женщины, если бы ее дочь задумала куда-то уйти, она бы все равно забежала домой. Маргарита Игнатова никогда и никуда не уходила без предупреждения, а если долго отсутствовала, то обязательно звонила. При этом мать исключает, что ее дочь могла уйти куда-то далеко, потому что они живут в Ховрино.