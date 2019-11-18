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На крыше «Москвы-сити» подрались руферы 

Рамблер 1 час назад
На крыше «Москвы-сити» подрались руферы
Фото: globallookpress.com
Два десятка руферов подрались на крыше одной из башен в «Москве-сити». Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
«Москва-сити» — деловой район в составе Пресненского района Москвы. Среди прочего в его состав входит 60-этажный деловой комплекс «Империя». По сведениям «Мэша», не так давно на крышу этого небоскреба с целью сделать яркие снимки для своих социальных сетей проникли 20 молодых людей — руферов.
Они были замечены за этим охранниками «Империи». Те сделали попытку прогнать экстремалов, однако те в ответ применили против охраны газовый баллончик. По этой причине задержаны были лишь шестеро руферов, а один из охранников получил ожог глаз и был доставлен в одну из городских больниц.
Задержанным молодым людям от 19 до 26 лет. Они были доставлены в отделение полиции. Остальных нарушителей пропускного режима в «Империи» сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разыскивают.
Летом прошлого года, как сообщал «Рамблер», с крыши Южной башни комплекса «Око» в «Москве-сити» упал и по этой причине скончался мужчина. Высота башни превышает 350 метров.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , МВД , Москва
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