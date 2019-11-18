На крыше «Москвы-сити» подрались руферы

Два десятка руферов подрались на крыше одной из башен в «Москве-сити». Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш»

«Москва-сити» — деловой район в составе Пресненского района Москвы . Среди прочего в его состав входит 60-этажный деловой комплекс «Империя». По сведениям «Мэша», не так давно на крышу этого небоскреба с целью сделать яркие снимки для своих социальных сетей проникли 20 молодых людей — руферов.

Они были замечены за этим охранниками «Империи». Те сделали попытку прогнать экстремалов, однако те в ответ применили против охраны газовый баллончик. По этой причине задержаны были лишь шестеро руферов, а один из охранников получил ожог глаз и был доставлен в одну из городских больниц.

Задержанным молодым людям от 19 до 26 лет. Они были доставлены в отделение полиции. Остальных нарушителей пропускного режима в «Империи» сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разыскивают.

Летом прошлого года, как сообщал «Рамблер», с крыши Южной башни комплекса «Око» в «Москве-сити» упал и по этой причине скончался мужчина. Высота башни превышает 350 метров.