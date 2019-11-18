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В Москве задержаны активисты Greenpeace за акцию с надувной косаткой у Кремля 

Говорит Москва 1 час назад
Активистов с надувной косаткой задержали у Кремля
Фото: Денис Синяков / Greenpeace
Фотокорреспондента Светлану Виданову привезли в ОВД «Якиманка». Где находятся члены экологической организации, неизвестно, сообщает «Новая газета».
Сегодня на Москве-реке близ Кремлёвской набережной появилась большая надувная косатка с плакатом: «Спасибо, что отпустили — больше не ловите!» Активисты таким образом хотели привлечь внимание к необходимости запрета на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях. Российское отделение Greenpeace сейчас собирает подписи под петицией в поддержку этой инициативы.
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Теги:
Происшествия , МВД , Москва
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