Активистов с надувной косаткой задержали у Кремля

В Москве задержаны активисты Greenpeace за акцию с надувной косаткой у Кремля

Фотокорреспондента Светлану Виданову привезли в ОВД «Якиманка». Где находятся члены экологической организации, неизвестно, сообщает «Новая газета».

Сегодня на Москве-реке близ Кремлёвской набережной появилась большая надувная косатка с плакатом: «Спасибо, что отпустили — больше не ловите!» Активисты таким образом хотели привлечь внимание к необходимости запрета на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях. Российское отделение Greenpeace сейчас собирает подписи под петицией в поддержку этой инициативы.