Учитель по шахматам растлил школьницу

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Учителя по шахматам подозревают в растлении московской школьницы
Говорит Москва
1 час назад
Фото:
globallookpress.com
Комментарии
16 ноября в полицию поступила информация, что мужчина приставал к своей ученице.
Возраст девочки неизвестен. Обстоятельства случившегося уточняются.
Правоохранительные органы
начали проверку после инцидента, сообщает РЕН ТВ.
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