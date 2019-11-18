Массовое отравление в Перми: пострадавших уже 27

Массовое отравление в Перми на выходных: пострадавших уже 27. Об этом со ссылкой на федеральную службу Роспотребнадзора сообщает ГТРК "Пермь".

Двадцать пять человек пришлось госпитализировать. Они находятся сейчас в инфекционном стационаре Перми. По словам врачей, по предварительным данным у всех заболевших обнаружен сальмонеллез. Все пострадавшие считают, что некачественную еду они употребляли в кафе "Овсянка" на улице Ленина, 26, а также в спортивном комплексе "Олимпия" по адресу улица Мира, 41. Сюда готовые блюда также привозят из "Овсянки". Работа заведений приостановлена.