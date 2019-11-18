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Полицейский остался без звания из-за дебоша в сауне 

Рамблер 38 минут назад
Начальник районного отдела МВД Денис Гладышев понижен до оперуполномоченного за пьяный дебош в сауне. Об этом сообщает «Ура.ру».
Новый скандал c насилием разгорелся в Башкирии
Гладышев — бывший заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел по Нагайбакскому району Челябинской области.
Летом он был назначен начальником отделения, а в первой половине ноября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что, проходя лечение в госпитале Магнитогорска, будучи пьяным, устроил дебош в одной из местных саун, был по этой причине доставлен в дежурную часть полиции, а успокоился лишь после приезда начальника управления МВД по Магнитогорску Сергея Меркулова.
В данной связи была инициирована служебная проверка. Сегодня в пресс-службе управления МВД по Челябинской области «Ура.ру» сообщили о ее завершении и принятии по ее результатам начальником регионального управления МВД Андреем Сергеевым решения отстранить Гладышева от нынешней должности и перевести его на нижестоящую.
Согласно сведениям издания, теперь Денис Гладышев будет работать оперуполномоченным отдела уголовного розыска в отделе «Правобережный» управления МВД по Магнитогорску.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Андрей Сергеев , Сергей Меркулов , МВД
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