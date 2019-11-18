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Предполагаемый убийца главы ингушского центра «Э» заочно арестован в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 13 1 час назад
Предполагаемый убийца Эльджаркиева заочно арестован
Фото: Moscow.Sledcom.Ru
В столице заочно арестован обвиняемый в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы в понедельник, 18 ноября.
— Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ, — цитирует Интерфакс пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Мужчине также заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном обороте оружия. Его объявили в розыск.
Напомним, по версии следствия, предполагаемым убийцей является Картоев Курейш Ахметович.
2 ноября в Москве были убиты начальник ингушского центра «Э» Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед. В них выстрелили по меньшей мере десять раз.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Юнона Царева , МВД , Интерфакс , Москва , Республика Ингушетия
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