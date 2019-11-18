Предполагаемый убийца Эльджаркиева заочно арестован

Предполагаемый убийца главы ингушского центра «Э» заочно арестован в Москве

В столице заочно арестован обвиняемый в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы в понедельник, 18 ноября.

— Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ, — цитирует Интерфакс пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Мужчине также заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном обороте оружия. Его объявили в розыск.

Напомним, по версии следствия, предполагаемым убийцей является Картоев Курейш Ахметович.

2 ноября в Москве были убиты начальник ингушского центра «Э» Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед. В них выстрелили по меньшей мере десять раз.