Российская мафия осталась без главного вора в законе

Криминальные авторитеты бегут из России

Криминальные авторитеты уезжают из России и не хотят занимать пустующее место главного «вора в законе». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Росбалт».

«Рамблер» писал, что ранее был принят закон, который вводит уголовную ответственность в России для занимающих высшее положение в преступной иерархии. Теперь за сам факт лидерства в ОПГ грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей.

После ареста «вора в законе» Олега Медведева (Шишканова), который по данным издания, был ответственен за хранение «всесоюзного общака», оперативники стали предъявлять обвинения по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии) и другим авторитетам. Часть из них покинула Россию.

Российские авторитетные преступники переехали в Турцию, на Кипр, в Израиль и европейские страны. В результате сложилась ситуация, когда те, кто способен по своему влиянию претендовать на место «вора в законе № 1», этого делать просто не хотят, отмечается в статье.

При этом, издание отмечает, что правоохранители также пострадали от активной «воровской эмиграции», так как уже не могут показывать результативность.