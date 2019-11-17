«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа

«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу из автомата у ЗАГСа во Владивостоке

Жених и невеста сделали несколько залпов в воздух из пистолета и автомата.

Во Владивостоке прошла «стреляющая свадьба». Видео с необычного торжества опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что жених и невеста сразу после выхода из загса открыли стрельбу — молодожены сделали несколько залпов в воздух из пистолета и автомата.

Как сообщили сайту «Комсомольской правды» в пресс-службе городского УМВД, сейчас видео проверяется, устанавливаются личности участников инцидента. По итогам проверки в соответствии с российским законодательством будет принято решение.