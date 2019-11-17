ЧП в Приморье: В жилом доме обрушилась стена

В жилом доме в Приморье обрушилась стена

В 2012 году он был признан аварийным. Жильцы будут переселены в новые квартиры.

В жилом доме на улице Пушкина в Приморском крае вечером 16 ноября обрушилась стена. Пострадавших в результате ЧП нет — в квартире никто не проживал. Остальных 13 жильцов, два из которых дети, эвакуировали, сообщается на сайте городской администрации.

Помещение осмотрели пожарные, полиция, к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи, губернатор региона Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж . Специалисты выяснили, что обрушенная стена не является несущей.

«Надо обязательно провести тщательную экспертизу здания, чтобы не допустить дальнейшего обрушения конструкций», — сказал губернатор.

Дом, построенный в 1937 году, считается аварийным с 2012 года и был включен в программу переселения из аварийного жилья. Люди будут переселены в приоритетном порядке сразу после того, как построят новые квартиры. На данный момент им предложено жилье из маневренного фонда.