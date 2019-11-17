«Я же маньяк, я серийный убийца»

В советской Украине он убил более 30 девочек. Его искали лучшие сыщики и Ванга.

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о маньяках, вписавших свое имя в криминальную историю СССР и новой России . В предыдущей статье мы рассказывали о людоеде Николае Джумагалиеве. Сегодня наш рассказ — о Сергее Ткаче . Он совершил 37 доказанных убийств на территории Украины, включая Крым , причем его жертвами в основном становились маленькие девочки. Поймать Ткача пытались лучшие сыщики, а однажды к его поискам привлекли даже знаменитую ясновидящую Вангу. К моменту задержания убийцы за его преступления милиционеры успели отправить за решетку 11 человек. Признания добывались жестокими побоями и пытками.

Несостоявшийся моряк

Сергей Ткач родился 15 сентября 1957 года в городе Киселевске Кемеровская область ). Семья, глава которой работал шахтером, была многодетной — Сергей стал в ней четвертым ребенком. Родителям было не до детей, все силы и время уходили на работу. А вот за детские проступки в семье полагалось суровое наказание. Особенно от такого подхода к воспитанию страдал Сергей: он рос болезненным, замкнутым и нелюдимым ребенком, к тому же обладал субтильным телосложением, что делало мальчика очень уязвимым в среде ровесников. По некоторым данным, в детстве будущий маньяк даже наблюдался у психиатра.

Чтобы набрать физическую форму, Ткач начал заниматься спортом — тяжелой атлетикой — и даже достиг в этом деле определенных успехов, став в родном городе чемпионом среди юниоров. Спортивная карьера развивалась стремительно: штангист брал медали на районных соревнованиях и стал кандидатом в мастера спорта.

Но все надежды на большое будущее перечеркнула одна неудачная тренировка, на которой Ткач повредил сухожилие левой руки, после чего покинул большой спорт. Травма также поставила крест на планах Сергея получить высшее спортивное образование — из-за нее в Омский институт физкультуры его не приняли, а к другим дисциплинам душа у него не лежала, поэтому вскоре после школы Ткач пошел в армию. Служил он в бухте Тикси на море Лаптевых, и занимался дешифрованием аэрофотосъемки различных объектов.

Море настолько пришлась по душе Ткачу, что он решил поступать в Севастопольское военно-морское училище и, не дожидаясь дембеля, успешно сдал все экзамены. Однако Сергея вновь ждало разочарование: на медкомиссии у него обнаружили проблемы с сердцем. В итоге из училища его отчислили и отправили дослуживать срочную службу. Потрясение от этого провала у Ткача было настолько сильным, что он решил свести счеты с жизнью. Его спасли, но после суицида комиссовали.

Прочь из милиции

Однако домой Сергей не спешил и решил остаться в Тикси, чтобы заработать денег. В этот период в полной мере проявились садистские наклонности Ткача: он устроился в службу отлова собак. Пока его коллеги отстреливали псов при помощи служебного оружия, Сергей орудовал арматурой — предпочитал забивать животных до смерти. По воспоминаниям маньяка, самые приятные ощущения ему доставлял процесс снятия шкуры, которую он после сбывал местным умельцам для изготовления меховых изделий.

Удивительно, но при таком отношении к животным Сергей, уже став серийным убийцей, завел собаку. Пес стал лучшим другом маньяка, которому он изливал душу после преступлений. Подкопив денег, Ткач вернулся в родной Киселевск.

На родине он устроился работать в милицию, сначала рядовым инспектором уголовного розыска, а позже выучился на эксперта-криминалиста. Для этого Ткача отправили учиться на заочное отделение Новосибирской школы милиции МВД . Но еще во время учебы, в 1979 году, он был вынужден написать рапорт «по собственному» — в родном РОВД он подделал некоторые служебные документы, что быстро выяснилось. Автоматически он был отчислен и из спецшколы.

К этому времени он успел обзавестись семьей. К слову, отношения с женщинами у Ткача складывались нормально. Был всего один эпизод, когда Сергей начал испытывать неприязнь к представительницам прекрасного пола. В седьмом классе он завел роман с девочкой на год младше него и добивался близости, но воспитанная в строгих советских традициях школьница не соглашалась на интимные отношения, что вызывало в душе и без того закомплексованного подростка бурю неприятных эмоций.

С супругой отношения тоже не заладились: они часто ссорились и выясняли отношения. После увольнения из органов Ткач устроился на работу на железнодорожную станцию и пристрастился к алкоголю. Он даже установил своеобразный рекорд: мог влить в себя бутылку водки за 13 секунд.

Первая кровь

Между тем скандалы в семье Ткача случались все чаще. После очередного скандала в 1980 году он взял одного из сыновей и уехал к родителям, которые к тому времени переехали в крымский поселок Скворцово. Спустя пару дней туда нагрянула разгневанная жена Сергея и потребовала вернуть ребенка. Ткач отказался, и тогда женщина под предлогом прощания с сыном попросила Сергея приехать с мальчиком в аэропорт.

Там Ткача ожидал наряд милиции и жена, которая в считаные часы обзавелась судебным постановлением о месте проживания ребенка в ее пользу. Сергея доставили в отделение, где он провел пару дней. Вернувшись домой и узнав, что супруга с сыном улетели в день его задержания, 27-летний Сергей вышел из себя. В этот же день он совершил свое первое убийство…

Как выяснится позже, Ткач выпил две бутылки вина и отправился на прогулку, во время которой приметил молодую женщину. Напав сзади, он пережал жертве сонную артерию, а когда она перестала подавать признаки жизни — изнасиловал. Осознав, что натворил, Ткач решил во всем сознаться. Он позвонил в милицию и сообщил о содеянном, но дожидаться приезда наряда не стал — убежал. Найти убийцу сыщики так и не смогли.

Ткач не хотел оставаться в Крыму, но и возвращаться в Киселевск тоже не планировал. Он решил перебраться в Павлоград (Днепропетровская область). Там он повторно женился и вновь стал отцом — в 1983 году его жена родила дочь. Однако несмотря на устроенную семейную жизнь желание убивать уже не оставляло Ткача.

Тогда он решил убивать не только взрослых женщин, но и девочек. Возможно, свою роль сыграли воспоминания о первом неудачном опыте в отношениях с противоположным полом. Первой юной жертвой стала десятилетняя школьница, которую он подкараулил 31 октября 1984 года, когда она шла в музыкальную школу. Маньяк затащил девочку на заброшенный маслозавод, где задушил и изнасиловал. После убийства Ткач прихватил нотную тетрадь и наручные часы убитой. К слову, и у других жертв он забирал что-то из личных вещей — от губной помады и зонта до туфель и кукол.

«Я знал, как будут меня искать»

Напрасно сыщики пытались найти на теле погибшей хоть какие-то улики — во время службы экспертом-криминалистом Ткач набрался знаний, которые затем помогли ему долго скрываться от своих бывших коллег.

«В свое время у меня был четвертый уровень допуска к совершенно секретным материалам. В том числе и к делам об убийствах. Я их читал. И я знал, как будут искать, на что обращать внимание. Я все знал», — хвастался Ткач в интервью.

Например, маньяк в большинстве случаев душил жертв именно перед изнасилованием — чтобы они не оставили на нем следов. Обязательно пользовался презервативом. Все вещи жертв, на которых могли остаться отпечатки, Ткач забирал с собой. Ездил маньяк на велосипеде или уходил с места преступления по железнодорожным шпалам, обработанным креозотом, — знал, что собаки в этом случае не возьмут след. Да и убийства старался совершать неподалеку от автомобильных и железных дорог — надеялся, что под подозрение попадут приезжие или дальнобойщики.

23 февраля 1985 года Сергей Ткач совершил новое преступление — напал на второклассницу. Несмотря на то что после предыдущего убийства на маслозаводе, о котором говорил весь город, родители провожали и встречали девочку из школы, в тот день домой она возвращалась одна — мать задержалась в поликлинике и не успела к окончанию уроков. Ткач перехватил школьницу прямо около дома, затащил в подвал, убил и надругался.

После второго убийства в Павлоград были направлены лучшие сыщики со всего Союза. За помощью обращались даже к знаменитой ясновидящей Ванге. Но общие усилия по розыску преступника ни к чему не привели. К слову, по признаниям Павлоградского маньяка, как успели в народе окрестить Ткача, с 1985 года его несколько раз задерживали сотрудники милиции по подозрению в убийствах, но каждый раз он выходил сухим из воды — чаще всего давал взятки стражам порядка.

От безнаказанности Ткач обнаглел настолько, что не боялся нападать прямо под носом у оперативников. Однажды, зная, что в лесополосе его ждет засада, маньяк спокойно дождался, пока милиционеры уйдут на обед. А затем прямо на месте их «дежурного поста» совершил очередное преступление.

Наказание непричастных

За время проживания в Павлограде Ткач совершил около 30 нападений, многие из которых закончились гибелью жертв. А в 2000 году его супруга пошла на повышение — ей предложили стать заместителем директора маслобойного завода в городе Пологи, куда семья вскоре и переехала в полном составе. На новом месте Ткач три года держался, а затем вновь начал убивать. Так из Павлоградского маньяка он стал Пологовским.

В городе и его окрестностях стали находить тела задушенных и изнасилованных женщин и девочек. С одной из школьниц — девятиклассницей, которая возвращалась из компьютерного клуба, — он расправился рядом с жилым домом, прикрыв ее тело железным листом. Другую — 13-летнюю местную жительницу — задушил ремнями от школьного портфеля и изнасиловал в местной роще.

На теле жертвы нашли седые волосы, но вместо того, чтобы искать настоящего убийцу, стражи порядка предпочли подставить невиновного. Арестовали одного из местных жителей, который в этот день гостил у матери, а домой шел той же тропой, что и жертва Ткача. То, что седых волос у него не было, милиционеров ничуть не смутило.

Мужчина оказался крепким орешком — несмотря на жестокие побои, лишение сна и еды, он отказывался признаваться в том, чего не совершал. Сломался лишь после того, как ему сказали, что его двухлетнюю дочь переедет машина, а жену изнасилуют. Испугавшись за свою семью, он подписал признание и отсидел 4,5 года из назначенных. Его история стала первой из многих.

Как и в случае с поисками серийного убийцы Геннадия Михасевича, за преступления, совершенные Ткачом, расплачивались невиновные люди. В июле 1989 года маньяк расправился с девятилетней девочкой в небольшом поселке под Павлоградом. После этого преступления арестовали отца погибшей. Особых доказательств у следователей не было, и тогда они мастерски обработали мать жертвы, внушив ей, что ее муж убил не только их дочь, но и других школьниц, чьи тела были найдены в окрестностях.

В итоге убитая горем женщина написала донос на мужа, его задержали в тот же день и потребовали признаться в 22 убийствах и изнасилованиях. И как он ни пытался доказать свою непричастность, дело шло к суду. В итоге нервы у подозреваемого не выдержали, и он свел счеты с жизнью в камере следственного изолятора

После этого жители поселка обрушили свой гнев на вдову «убийцы»: ее дом несколько раз поджигали, выгнали из школы, где она работала учительницей, и привели на грань голодной смерти. На работу она смогла устроится лишь через десять лет. Старшая сестра убитой девочки несколько раз выходила замуж, но ее личная жизнь не складывалась: под давлением мужей и их родственников она сделала несколько абортов — родня убеждала ее, что продолжать род «маньяка» нельзя.

А в убийстве девятилетней жительницы города Пологи, с которой Ткач расправился в 2002 году, обвинили ее 14-летнего дядю. На свою беду, подросток жил неподалеку от моста, под которым убийца оставил тело школьницы, и нашел тело девочки именно он. Этого обстоятельства оказалось вполне достаточно, чтобы доставить мальчика в отделение и выбить у него признательные показания. Подросток вспоминал, что милиционеры буквально играли им в футбол, пиная как мяч изо всей силы. Молодой человек получил 15 лет лишения свободы, и те 8 лет, которые отсидел, пока не доказали его невиновность, подвергался постоянным избиениям и унижениям со стороны сокамерников.

За чужие грехи

Еще одной жертвой следствия стал 20-летний тракторист, коллега Ткача — они вместе трудились в колхозе города Пологи. В августе 2003 года маньяк напал на девятилетнюю девочку и попытался ее задушить. Ткач не заметил, что жертва осталась жива, изнасиловал ее и убежал. На ребенка в шоковом состоянии наткнулись прохожие и доставили девочку в больницу.

Однако пострадавшая ничего толком объяснить не могла, кроме того, что на нее напал незнакомый дядя. Вскоре сыщики вышли на след тракториста, который ходил на работу как раз через лесополосу, где нашли девочку. С мужчиной «работали» по стандартной схеме: в погоне за признательными показаниями зверски избили и сломали ногу. Испугавшись за свою жизнь, подозреваемый подписал признание в убийстве и был приговорен к десяти годам в колонии строгого режима.

К ответственности за убийство школьницы в 2004 году пытались привлечь даже инвалида, который из-за особенностей организма не мог поднимать руки вверх. Ему с трудом удалось наказать свою невиновность, просидев перед этим два месяца в СИЗО. Еще одну жертву милицейского беспредела судили еще до моратория на смертную казнь и расстреляли, другой обвиняемый на этапе следствия попал в психиатрическую больницу.

За те годы, пока Сергей Ткач совершал свои преступления, за решеткой оказались более десяти невиновных мужчин. При этом ни один милиционер, причастный к их делам, не был осужден. Все отделались увольнениями.

Подозрительный сосед

Пока другие сидели за его преступления, Ткач продолжал убивать и насиловать. К 2000 году число жертв перевалило за 30. При этом ни жены, ни приятели, ни коллеги маньяка даже не догадывались о его тайной жизни.

Впрочем, некоторые странности за Ткачом все же замечали. Например, после работы он вытирал руки не полотенцем, а детскими трусами. Обращали окружающие внимание и на то, что Ткач часто перекрашивал свой велосипед и постоянно менял имидж. Он то отпускал, то сбривал волосы, отращивал усы, а потом приходил на работу гладко выбритым. Несколько раз соседи замечали, что Ткач чем-то похож на фоторобот, который милиционеры показывали местным жителям. Но он лишь отшучивался.

К слову, фоторобот составили в 2005 году после нападения маньяка на 18-летнюю девушку, которую Ткач приметил, когда она работала на огороде. Он подошел к ней, познакомился и потом напал. Маньяк думал, что задушил жертву, в чем, как ему казалось, убедился, проверив пульс на шее и обеих руках. Но просчитался — потерпевшая выжила и, как могла, описала внешность нападавшего.

Она запомнила — мужчина был усатый. В отделение доставили всех местных обладателей растительности на лице. Был среди них и Ткач, но девушка, которая, как выяснилось, пережила клиническую смерть, его не узнала. А вот маньяк вспомнил жертву и принялся выслеживать, чтобы добить. Но не успел.

«У меня нет облика человека — я пробовал все»

Свое последнее преступление маньяк совершил в августе 2005 года. К этому времени над делом Ткача вплотную работала группа из 600 сыщиков, но поймать преступника помог случай. Однажды Ткач отдыхал на берегу местного озера, рядом плескались дети. Дождавшись, пока старшие школьники отправятся купаться, маньяк набросился на оставшуюся на берегу девятилетнюю девочку, убил и изнасиловал.

Полностью уверовавший в свою безнаказанность убийца даже пришел на похороны своей жертвы, где изображал сожаление и скорбь. Тогда он еще не знал, что на него обратил внимание один из местных жителей: он рыбачил на озере и видел Ткача, когда он загорал и купался рядом с детьми. Убийца же был уверен, что опознали его те самые школьники, которые ушли купаться. Ткач сокрушался: надо было и их убить, ходил бы дальше на свободе.

Между тем при задержании он не сопротивлялся: заявил оперативникам, что ждал их 25 лет, и спокойно сел в милицейский уазик, а оказавшись в отделе, почти сразу признался во всех преступлениях. Благодаря своим армейским навыкам в области аэрофотосъемки маньяк с поразительной точностью чертил на бумаге план местностей, где совершал преступления. Он рассказал следователям, что никогда не планировал убийства — шел на них либо в состоянии алкогольного опьянения (выпив водки с димедролом), либо в моменты помутнения рассудка.

«У меня нет облика человека. Я все пробовал в своей жизни. И вот на фоне этого доведения себя до состояния опьянения это толкнуло меня на совершение зверских убийств. (…) Я хочу облегчить себе жизнь, избавиться от своего груза, который я совершил в области зла. Я хочу избавиться, чистосердечно признаться, чтобы спокойно уйти в мир иной», — говорил Ткач следователям.

Задержанный не скрывал, что одной из целей его убийств было «умыть» бывших коллег-милиционеров и доказать им, что он умнее и хитрее самых лучших сыщиков. Именно поэтому все свои убийства Ткач совершал днем и в людных местах — показывал, что абсолютно не боится правосудия. Кроме того, он мечтал превзойти печально известного маньяка Андрея Чикатило

Обследовавший маньяка психиатр Владимир Головочук высказывался о нем так: «Он убивал, чтобы быть самым крутым среди убийц. В психиатрии есть даже такое понятие — синдром Герострата: когда человек совершает преступление для того, чтобы прославиться. То, что он не достиг такой же славы, как его "коллега" Чикатило, Пологовского маньяка обижало. Однако "убийцей века" СМИ окрестили именно Ткача».

О расправах над школьницами Ткач не сожалел, но на вопрос, что он сделал бы, если бы с его детьми обошлись так же, впадал в ярость: «Я бы их вычислял и крошил, как капусту. Снимал скальп, трепанацию черепа делал бы, брал бы оба полушария головного мозга, вырезал бы отдельные участки. Я же маньяк, я же серийный убийца!»

Боялся Ткач только одного — самосуда. На одном из следственных экспериментов в Пологах разъяренная толпа чуть было не перевернула автозак, в котором находился маньяк. С тех пор убийца на выездах требовал выдавать ему бронежилет и обеспечивать усиленную охрану, но все равно всегда был начеку.

Например, во время следственного эксперимента на кладбище, где Ткач убил очередную жертву, по аллее шла траурная процессия. Маньяк наотрез отказался выходить из машины, убеждая оперативников, что среди скорбящих может находиться киллер, прибывший убить его.

Следствие по делу Ткача шло долгих три года. Маньяк сознался в сотне преступлений. Всего десяти девушкам удалось выжить при нападениях Ткача, и все они вспоминали: совершая преступления, он никогда не смотрел жертве в глаза.

Из ста преступлений, в которых признался обвиняемый, следствию удалось доказать 37. Эти убийства были совершены на территориях Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины, а также Крыма. Уголовное дело Сергея Ткача насчитывало 105 томов. Неудивительно, что на состоявшемся в 2008 году суде он был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии города Житомира.

Незадолго до приговора психиатры установили, что маньяку присущи «выраженный эгоцентризм, эмоциональная холодность, обидчивость, уязвимость, мстительность, неспособность к установлению длительных теплых отношений, а также повышенная злобность, раздражительность и агрессивность».

Однако Ткача признали вменяемым. Он утверждал, что сумел предсказать свое будущее: его ожидает смерть в психиатрической клинике.

«Я не человек, а зверь! Такой же, как Чикатило. Обо мне нужно снимать кино», — заявлял маньяк.

В местах лишения свободы Сергей Ткач провел десять лет. За это время осужденный познакомился по переписке с 27-летней уроженкой Ярославской области. Они поженились, и в этом браке у Ткача родилась еще одна дочь. Да и вообще за решеткой маньяк вел себя очень активно. К примеру, понимая ажиотаж вокруг своего имени, Ткач одно время пытался давать интервью за деньги: требовал миллион долларов.

Часть этих средств, по утверждению серийного убийцы, он планировал отдать своим детям, часть пустить на погашение долгов по судебным издержкам и компенсацию морального ущерба родственникам жертв. Кроме того, осужденный был готов продать историю своей жизни голливудским сценаристам за три миллиона долларов — он мечтал, что о нем снимет фильм режиссер Стивен Спилберг

В 2018 году Сергей Ткач скончался от сердечного приступа. Несмотря на то что руководство колонии оповестило родственников Ткача о его смерти, тело маньяка никто, в том числе и его молодая жена, не забрал. Его похоронили в безымянной могиле на кладбище в Житомирской области.