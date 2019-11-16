Кардиологи прокомментировали смерть Исаева

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Сердечный приступ может настигнуть даже молодых людей, если они не знают о своих проблемах со здоровьем или не следят за состоянием организма. Об этом телеканалу "360" рассказали российские кардиологи, комментируя смерть лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева

Политологу стало плохо во время возвращения из рабочей поездки в Тамбове . Как сообщали СМИ, 41-летний Исаев скончался из-за остановки сердца.

По словам кардиохирурга Владимира Хорошева, смерть в таком возрасте — это "чудовищно безвременно". В этот период жизни люди могут почувствовать, что у них возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой и обратиться к специалистам.

"У меня были пациенты самого разного возраста: 35-летние, 45-летние. Они приходили и говорили: "Доктор, вы знаете, у меня бывает такое — раз, раз, раз и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает", — рассказал медик.

Он подчеркнул, что если в 25-35 лет игнорировать подобные сигналы организма, то последствия могут быть очень серьезными.

Собеседник телеканала пояснил, что сердце пропускает электрические импульсы и может остановиться из-за сбоев в этом процессе. Если человек ощутил нарушения сердечного ритма, то сразу же необходимо обратиться к врачу.

"Когда он просыпается иногда ночью от такого неблагополучия, сразу же нужно ехать в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать — не просто просить, а категорически настаивать — на том, чтобы его направили на обследования", — приводит слова хирурга "360".

Он обратил внимание на важность суточного мониторирования электрокардиограммы, когда пациенту устанавливают специальный аппарат, который фиксирует ЭКГ в течение 15-16 часов.

"Это нужно сделать обязательно, и тогда возможность внезапной остановки сердца минимизируется. Тогда человек сможет прожить не 41 год, а 82 года и даже больше", — считает Хорошев.

Он напомнил, что избежать проблем с сердцем и сосудами поможет отказ от курения, алкоголя и наркотиков.

Если человеку стало плохо на улице, то спасти его могут прохожие, оказав первую помощь, сказал кардиохирург. В такой ситуации больному нужно расстегнуть ворот рубашки, перевести в отапливаемое помещение, дать теплое и сладкое питье и попытаться как можно скорее найти врача, вызвать скорую.

В свою очередь, кандидат медицинских наук Дмитрий Напалков подчеркнул, что самое главное — вовремя доставить пациента в больницу. Он заметил, что в случае остановки сердца у медиков есть не более десяти минут, чтобы спасти больного.

"После этого времени, при отсутствии сердцебиения, наступает окончательная смерть мозга. Даже попытка вернуть человека к жизни не позволит реанимировать нормальные функции мозга", — заявил кардиолог.

При этом, по его словам, наличие дефибриллятора не всегда дает стопроцентную гарантию спасения пациента. Он также указал на важность правильного использования такого оборудования.

"Дефибриллятор — <…> это определенный шанс при определенных диагнозах и клинических ситуациях, когда эта история может дать временный эффект, а дальше пациентом нужно заниматься. Может быть повторная остановка сердца после дефибрилляции. Также он может не дать того эффекта, который с ним связывают", — цитирует Напалкова телеканал.