Молодожены устроили стрельбу возле ЗАГСа

Молодожены открыли огонь из пистолета и автомата у загса во Владивостоке . Об этом сообщают «Вести».

На видеозаписи, которую опубликовало издание, слышно, как мужчина кричит «Игорь, покажи!», и видно, как после этого другой мужчина, в костюме-двойке, с галстуком-бабочкой и цветком в петлице, поднимает предмет, напоминающий автомат Калашникова, и делает несколько выстрелов в воздух.

«Пойдет, братан!» — кричит после этого тот же мужчина, что призывал Игоря «показать».

Следом он кричит, «Маша, давай», и девушка в свадебном платье трижды стреляет в воздух из предмета, похожего на пистолет.

После этого мужчина по имени Игорь забирает у нее оружие, передает одному из присутствующих мужчин, и тот стреляет в воздух один раз.

По сведениям «Вестей», инцидент имел место не так давно у загса в Первомайском районе Владивостока после одной из церемоний бракосочетания. Также изданию стало известно, что местная полиция уже проводит проверку по факту произошедшего, а стрелков в ближайшее время ждет серьезный и предметный разговор и штраф.