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Молодожены устроили стрельбу возле ЗАГСа 

Рамблер + ещё 15 59 минут назад
Молодожены открыли огонь из пистолета и автомата у загса во Владивостоке. Об этом сообщают «Вести».
На видеозаписи, которую опубликовало издание, слышно, как мужчина кричит «Игорь, покажи!», и видно, как после этого другой мужчина, в костюме-двойке, с галстуком-бабочкой и цветком в петлице, поднимает предмет, напоминающий автомат Калашникова, и делает несколько выстрелов в воздух.
«Пойдет, братан!» — кричит после этого тот же мужчина, что призывал Игоря «показать».
Следом он кричит, «Маша, давай», и девушка в свадебном платье трижды стреляет в воздух из предмета, похожего на пистолет.
После этого мужчина по имени Игорь забирает у нее оружие, передает одному из присутствующих мужчин, и тот стреляет в воздух один раз.
По сведениям «Вестей», инцидент имел место не так давно у загса в Первомайском районе Владивостока после одной из церемоний бракосочетания. Также изданию стало известно, что местная полиция уже проводит проверку по факту произошедшего, а стрелков в ближайшее время ждет серьезный и предметный разговор и штраф.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Владивосток
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