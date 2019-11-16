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Происшествия

Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков. Как сообщает портал Е1, сотрудников управляющей компании отпустили только после приезда полиции.
Это произошло на улице Бажова: на квартальных теплосетях произошел прорыв, кипяток заливал подвал одного из домов. Коммунальщики развесили объявления, где говорилось, что устранять аварию будут только в понедельник, 18 ноября. Такое положение дел местных жителей не устроило. В итоге, когда аварийная бригада осматривала подвал, ее заперли там и требовали ликвидировать потоп.
Начальник юридического отдела УК Октябрьского района города Николай Гордеев объяснил, что прорыв находился вне дома — не в зоне ответственности компании.
«А жители немного не поняли этот момент. И когда наши сотрудники, аварийная бригада, поехали туда на вызов, жильцы их закрыли в подвале, пытались удержать там, пока они не устранят аварию. Держали минут 25», — рассказал он.
В конце октября стало известно, что во Владимире местные жители регулярно жалуются в городской комитет по благоустройству на «вечную» лужу в районе пешеходного перехода на улице Строителей. Коммунальщики боролись с лужей в течение года, но так и не смогли устранить ее.
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Теги:
Происшествия , Другое , Николай Гордеев , Екатеринбург
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