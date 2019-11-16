Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Военный беспилотник "Орион" рухнул у жилых домов
Военный беспилотник "Орион" рухнул у жилых домов
Происшествия
Стало известно, сколько будут получать срочники
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия
Уилан оказался плохим шпионом
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
F-35 отработали "уход" от С-400 в Израиле
F-35 отработали "уход" от С-400 в Израиле
Армия

Отец убитой аспирантки рассказал о её отношениях с Соколовым 

RT на русском 1 час назад
Олег Ещенко, являющийся отцом аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в чьём убийстве обвиняется историк Олег Соколов, рассказал об отношениях его дочери с преподавателем.
«Я всегда боялась»: какой была убитая Соколовым аспирантка
Как он отметил Пятому каналу, девушка была высокого мнения о нём.
«Да, я знал. Она очень хорошо о нём отзывалась. Я как рассуждал: если ей хорошо — то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», — сказал он.
По его словам, поведение девушки после того, как она стала встречаться с Соколовым, не изменилось, хотя она и стала звонить реже, а сами разговоры стали короче.
Уточняется, что родители собирались навестить погибшую в ноябре и даже уже купили билеты на 13 число.
Ранее Ещенко похоронили на кладбище в станице Старовеличковской Краснодарского края.
11 ноября суд арестовал 63-летнего Соколова. Обвиняемый признал вину в убийстве аспирантки.
Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.
RT на русском: последние новости
Убитую в Петербурге аспирантку похоронили на Кубани Убитую в Петербурге аспирантку похоронили на Кубани В Ленинградской области небольшой самолёт совершил жёсткую посадку В Ленинградской области небольшой самолёт совершил жёсткую посадку В США оценили состояние раненного на границе с Мексикой россиянина В США оценили состояние раненного на границе с Мексикой россиянина
Комментарии2 
Теги:
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов
Военный беспилотник «Орион» рухнул у жилых домов 54
Стало известно, сколько будут получать срочники
Стало известно, сколько будут получать срочники 66
Уилан оказался плохим шпионом
Уилан оказался плохим шпионом 1
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле 295
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева 685
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение