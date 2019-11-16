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Под Рязанью разбился военный беспилотник 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Под Рязанью разбился военный беспилотник
Фото: Подслушано в Рязани/vk.com
В соцсетях сообщили, что российский военный беспилотник «Орион» разбился под Рязанью. ЧП произошло в поселке Листвянка. Фото разбившегося аппарата опубликовал в соцсетях очевидец, местный житель Олег Кондратов, сообщает RZN.info.
Мужчина рассказал, что огромный дрон упал недалеко от жилого дома, разрубив по пути сосну. Он упал на перекрестке двух тропинок, где часто прогуливаются местные, но гибели людей удалось избежать.
ЧП подтвердили в СКР. Следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ на транспорте Сергей Бубенев заявил, что пострадавших нет.
Свидетели инцидента говорят, что это не первый подобный случай.
Ранее другой беспилотник упал на расположенную рядом деревню Сальково. Гость с неба угодил в огород местному жителю.
БПЛА «Орион» разработан компанией «Кронштадт» для Минобороны РФ. Предназначен для разведки с возможностью длительного патрулирования в заданном районе. Это первый российский средневысотный (7500 метров) аппарат большой продолжительности полета — 24 часа. Он может нести четыре ракеты и имеет радиус применения 250 км.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в интернете появилось фото перспективного российского БПЛА «Орион».
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Министерство обороны , СКР , Рязань
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