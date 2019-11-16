Один человек погиб в перестрелке на рынке в Якутии 

В результате перестрелки между работниками рынка в посёлке Айхал Якутии погиб один человек, двое получили ранения. Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«В больницу поступили двое мужчин с огнестрельным ранением, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Говорят, ранены в перестрелке между работниками на айхальском рынке. Один убитый», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что власти Амурской области выплатят семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ 2,5 млн рублей из резервного фонда.
В четверг, 14 ноября, в результате стрельбы в колледже Благовещенска погиб один человек, ещё трое были ранены.
Сообщалось, что злоумышленник покончил с собой.
Гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске арестовали на два месяца в связи с ЧП.