Из Невы вытащили тело мужчины в тельняшке

Из Невы вытащили тело мужчины в двух штанах и тельняшке

Фото: argumenti.ru

В Калининском районе Санкт-Петербурга в минувшую пятницу, 15 ноября, из воды достали утопленника. Согласно последней информации МЧС, погибший мужчина был одет в две пары штанов и тельняшку. Сотрудники ведомства заметили на поверхности Невы человека. Впоследствии из реки в районе улицы Ватутина вытащили мужчину. Подчеркивается, что документов при утопленнике не оказалось. В настоящий момент устанавливаются личность горожанина и точная причина его смерти. Сотрудники правоохранительных органов также выясняют, по какой причие гражданин оказался в воде.

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