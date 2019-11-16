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Из Невы вытащили тело мужчины в двух штанах и тельняшке 

Аргументы Недели + ещё 1 2 часа назад
Из Невы вытащили тело мужчины в тельняшке
Фото: argumenti.ru
В Калининском районе Санкт-Петербурга в минувшую пятницу, 15 ноября, из воды достали утопленника. Согласно последней информации МЧС, погибший мужчина был одет в две пары штанов и тельняшку.
Сотрудники ведомства заметили на поверхности Невы человека. Впоследствии из реки в районе улицы Ватутина вытащили мужчину.
Подчеркивается, что документов при утопленнике не оказалось. В настоящий момент устанавливаются личность горожанина и точная причина его смерти. Сотрудники правоохранительных органов также выясняют, по какой причие гражданин оказался в воде.
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Теги:
Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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