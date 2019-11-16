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В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта 

РИА Новости 41 минуту назад
В Лондоне попытались украсть картины Рембрандта
Фото: Dulwich Picture Gallery
В Лондоне, из Даличской галереи, попытались украсть две картины Рембрандта с выставки Rembrandt's Light, сообщает сайт EveningStandard.ru.
Полицейские оперативно прибыли на место после того, как поздно вечером в среду сработала сигнализация. Злоумышленников задержать не удалось, во время погони один из них распылил неизвестное вещество в лицо офицеру. Полотна голландского художника позже обнаружили в разных местах галереи.
Сейчас проводится расследование.
"Какое-то время выставка и галерея будут закрыты, чтобы полицейские смогли тщательнее все проверить", — заявил сотрудник музея.
В галерее не уточнили, какие именно полотна попытались украсть злоумышленники.
В экспозиции, открывшейся 4 октября, представлено 35 работ Рембрандта, среди которых "Ужин в Эммаусе" (Лувр), "Филемон и Бавкида" (Национальная галерея искусства Вашингтона), "Девушка, купающаяся в реке" (лондонская Национальная галерея) и другие.
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Теги:
Происшествия , Криминал
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