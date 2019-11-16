Известный математик выпил «Крота» и попал в реанимацию

Известный российский математик Олег Ивашев-Мусатов попал в больницу, выпив средство для прочистки труб «Крот». Об этом сообщает «Пятый канал».

Сейчас 92-летний мужчина находится в реанимации в токсикологическом отделении. Его состояние оценивается как тяжелое.

Предположительно, заслуженный преподаватель Московского университета случайно, в силу возраста перепутал бутылки, стоявшие в ванной комнате.

4 июня российский продюсер Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали с острым отравлением. Продюсер получил сильный ожог пищевода, несколько дней пролежал в коме.

Позднее он восстановился и начал давать интервью на телевидении и принимать участие в ток-шоу. В связи с этим в отравление поверили не все. Скептики отмечают, что ставший частым гостем на телеэфирах продюсер говорит уверенно, разборчиво и не похож на человека, который получил ожог пищевода и пережил кому.