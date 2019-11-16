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Известный математик выпил «Крота» и попал в реанимацию 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Известный математик выпил «Крота» и попал в реанимацию
Фото: Летопись Московского университета
Известный российский математик Олег Ивашев-Мусатов попал в больницу, выпив средство для прочистки труб «Крот». Об этом сообщает «Пятый канал».
Сейчас 92-летний мужчина находится в реанимации в токсикологическом отделении. Его состояние оценивается как тяжелое.
Предположительно, заслуженный преподаватель Московского университета случайно, в силу возраста перепутал бутылки, стоявшие в ванной комнате.
4 июня российский продюсер Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали с острым отравлением. Продюсер получил сильный ожог пищевода, несколько дней пролежал в коме.
Позднее он восстановился и начал давать интервью на телевидении и принимать участие в ток-шоу. В связи с этим в отравление поверили не все. Скептики отмечают, что ставший частым гостем на телеэфирах продюсер говорит уверенно, разборчиво и не похож на человека, который получил ожог пищевода и пережил кому.
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Теги:
Происшествия , Бари Алибасов , МГУ
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