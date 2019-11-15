Пожар произошел в Доме ветеранов кино в Москве

Пожар ликвидировали в Доме ветеранов кино в Москве

Площадь возгорания в кирпичном пятиэтажном здании на 2-м этаже по улице Нежинская, дом 5, строение 1 составила 5 квадратных метров.

Пожар произошел в офисной части, люди самостоятельно вышли из здания на улицу до прибытия спасателей.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в жилом доме в столичном районе Митино. Были эвакуированы 10 человек. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.