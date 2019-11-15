Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Шоу-бизнес
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
В мире
Помпео объяснил, почему США не признают Крым
Помпео объяснил, почему США не признают Крым
США
Розыск Интерпола: что известно о задержанном лидере ИГ
Розыск Интерпола: что известно о задержанном лидере ИГ
В мире

Пожар ликвидировали в Доме ветеранов кино в Москве 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Пожар произошел в Доме ветеранов кино в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в пятиэтажном здании Дома ветеранов кино в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Площадь возгорания в кирпичном пятиэтажном здании на 2-м этаже по улице Нежинская, дом 5, строение 1 составила 5 квадратных метров.
Пожар произошел в офисной части, люди самостоятельно вышли из здания на улицу до прибытия спасателей.
К настоящему моменту пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Ранее пожар произошел в жилом доме в столичном районе Митино. Были эвакуированы 10 человек. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Москва24: последние новости
Историка Соколова доставили на следственный эксперимент в бронежилете Историка Соколова доставили на следственный эксперимент в бронежилете Солистку рок-группы "Маневры" и ее мать нашли мертвыми в квартире в Москве Солистку рок-группы "Маневры" и ее мать нашли мертвыми в квартире в Москве Артистку Марию Стерникову нашли в Москве Артистку Марию Стерникову нашли в Москве 
Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Пригожин резко отозвался о семье Заворотнюк
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Помпео объяснил, почему США не признают Крым
Помпео объяснил, почему США не признают Крым 159
Розыск Интерпола: что известно о задержанном лидере ИГ
Розыск Интерпола: что известно о задержанном лидере ИГ
Галкин высказался об отмене своих концертов
Галкин высказался об отмене своих концертов 67
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение