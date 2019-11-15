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Полицейский получил перелом ноги, избивая задержанного 

Ura.Ru 10 минут назад
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного
Фото: РИА Новости
В поселке Куйтун (Иркутская область) сотрудники ГИБДД избили мужчину при задержании. Об этом рассказал сам потерпевший Юрий Ямашкин. По словам свидетеля происшествия, гаишники били его так сильно, что один из них сломал себе ногу.
Как сообщил Ямашкин порталу «Сибирь. Реалии», инцидент произошел в ночь с 13 на 14 ноября. Тогда он сел пьяным за руль автомобиля своей девушки. При этом у мужчины не было водительских прав. Когда сотрудники ГИБДД попросили его притормозить, он не стал противиться, однако гаишники сразу же начали его избивать, вспоминает Ямашкин.
«Когда остановился, они меня вытащили из машины и сразу вырубили, ударив пистолетом по голове», — уточнил пострадавший.
По словам его девушки Алины Паниной, которая находилась в машине в момент задержания, полицейские пинали Ямашкина. Один из них, уточнила она, даже сломал ногу во время избиения пьяного водителя.
«Он закричал, когда пинал Юру, а потом в суде эта нога была уже в гипсе», — рассказала девушка.
Как пояснили родные Ямашкина, у него проломлена голова, по телу многочисленные гематомы, на лице — синяки и царапины. Мужчине оказали первую медицинскую помощь в поселковой больнице. Сейчас он отправлен в ИВС на пять суток по административному делу о вождении в нетрезвом виде.
В местном ГИБДД редакции издания получить комментарий не удалось — на звонки там не ответили. В пресс-службе МВД по Иркутской области портал поблагодарили за информацию. «URA.RU» дозвониться до пресс-службы полицейского главка не удалось.
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Комментарии4 
Теги:
Происшествия , ГИБДД , МВД , Иркутская Область , Куйтун
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