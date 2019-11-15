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Историка Соколова отправили в «Кресты» 

RT на русском 49 минут назад
Историка Соколова отправили в «Кресты»
Фото: РИА Новости
Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведён из изолятора временного содержания в СИЗО. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой адвоката Александра Почуева.
По его словам, учёный определён в «Кресты 1». В ближайшее время он будет на карантине, после чего отправится в общую камеру.
Ранее Соколова в бронежилете и каске привезли в его квартиру на набережную Мойки для следственных действий.
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый вину признал.
По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября. Позже её тело расчленили и попытались утопить в Мойке.
Ещенко похоронят на Кубани.
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Теги:
Происшествия , Олег Соколов , ФСИН
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