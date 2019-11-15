Россиянин спас унесенного приливом пьяного индийца

Российский путешественник помог спасти утопающего пьяного туриста в индийском штате Гоа . Об этом пишет The Times of India.

Инцидент произошел в среду, 13 ноября, на пляже в городе Кандолим. 30-летний житель Нагпура в нетрезвом состоянии уснул на берегу Аравийского моря и не заметил, как из-за прилива начала прибывать вода.

Спустя некоторое время плавающего в волнах мужчину с пляжа заметили сотрудники местной строительной компании. По информации издания, вытащить из воды утопающего помог турист из России. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь.