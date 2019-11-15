В больнице найдена женщина, похожая на мать Носика — актрису Марию Стерникову

В связи с этим, как сообщил координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Владимир Качур, их отряд активные поиски женщины пока прекратил.

Однако, по его словам, то, что это именно Стерникова, пока не подтверждено, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ и на официальной странице Александра Носика "ВКонтакте" появились сообщения о том, что 75-летняя мать актера — актриса Мария Стерникова, работавшая в Малом театре и снимавшаяся в кинофильмах (в частности, в ленте "Гостья из будущего"), пропала во время прогулки 14 ноября.

На прогулку актриса, страдающая болезнью Альцгеймера, вышла с помощницей и собакой. Когда помощница отвлеклась на домашнего питомца, Мария Александровна пропала. При себе у нее нет средств связи.