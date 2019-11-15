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В Москве из-за возгорания в гостинице «Космос» эвакуировали 105 человек 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»
Фото: РИА Новости
Свыше 100 человек эвакуировали из гостиницы "Космос" на северо-востоке Москвы после возгорания утеплителя на балконе четвертого этажа здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из-за тления утеплителя на балконе гостиницы "Космос" по адресу: Проспект мира, дом 150 были эвакуированы 105 человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, небольшое возгорание на площади 1 квадратный метр оперативно ликвидировали при помощи огнетушителя. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.
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Теги:
Происшествия , Пожары , РИА Новости , Москва
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