В Москве произошел пожар в гостинице «Космос»

В Москве из-за возгорания в гостинице «Космос» эвакуировали 105 человек

Свыше 100 человек эвакуировали из гостиницы "Космос" на северо-востоке Москвы после возгорания утеплителя на балконе четвертого этажа здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Из-за тления утеплителя на балконе гостиницы "Космос" по адресу: Проспект мира, дом 150 были эвакуированы 105 человек", — сказал собеседник агентства. По его словам, небольшое возгорание на площади 1 квадратный метр оперативно ликвидировали при помощи огнетушителя. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.

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