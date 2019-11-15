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К поискам пропавшей матери актера Александра Носика подключились волонтеры 

РИА Новости 39 минут назад
К поискам пропавшей матери Носика подключились волонтеры
Фото: предоставлено "Лизой Алерт"
К поискам пропавшей в Москве актрисы Марии Стерниковой, матери актера Александра Носика, подключились волонтеры, сообщила РИА Новости представитель артиста Кира Железняк.
Ранее в СМИ появилась информация, что 75-летняя женщина пропала вечером 14 ноября во время прогулки с сиделкой. Мария Стерникова не имеет при себе мобильного и страдает болезнью Альцгеймера.
"Мария Александровна действительно пропала вчера на прогулке. Мы обратились в полицию, сейчас ее ищут. К поискам подключилось волонтерское движение. Пока она не нашлась, будем благодарны за любую помощь", — сказала Железняк.
Стерникова с 1975 по 2005 год служила в Малом театре. Широкую известность в 1960-е годы ей принесла главная роль в фильме Эльёра Ишмухамедова "Нежность". Актриса также снималась в картинах "Спеши строить дом", "Всем — спасибо!", "Гостья из будущего" и других.
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Теги:
Происшествия , Александр Носик , РИА Новости , Москва
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