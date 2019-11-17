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Происшествия

Осужденный в России за шпионаж норвежец вернулся домой 

Lenta.ru + ещё 1 56 минут назад
Осужденный в РФ за шпионаж норвежец вернулся домой
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Гражданин Норвегии Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж и принявший участие в российско-литовском обмене гражданами, вернулся домой. Об этом сообщает норвежское издание NRK.
Самолет с норвежцем на борту прилетел в Осло из Вильнюса. Дома его встретили жена и дочь. «Он счастлив вернуться, особенно тому, что наконец увиделся с семьей», — сообщил адвокат Берга Брюнульф Риснис.
Фруде Берг вместе с двумя гражданами Литвы принял участие в российско-литовском обмене осужденными за шпионаж лицами. Их обменяли на двоих граждан России — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Россияне были помилованы указом президента Литвы Гитанаса Науседы. Это стало возможным благодаря утвержденным накануне поправкам к Уголовному кодексу республики, которые определяют процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными за шпионаж.
Берг был приговорен в апреле Московским городским судом к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии гособвинения, он за деньги собирал информацию об атомных подлодках Военно-морского флота России, которую получал от работника российского оборонного предприятия. Защита Берга в свою очередь утверждала, что он не знал, что является частью разведывательной операции, и норвежские спецслужбы могли использовать его в своих целях.
Сам норвежец выразил сожаление об ущербе, который мог причинить отношениям Москвы и Осло как на официальном, так и на человеческом уровне. Всего по делу проходило 15 свидетелей. Оно маркировано грифом «совершенно секретно».
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Теги:
Происшествия , Фруде Берг , Сергей Моисеенко , Николай Филипченко , Мосгорсуд , ФСИН , Норвегия
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