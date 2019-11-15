Суд в Москве арестовал Энтео на пять суток

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на пять суток основателя движения "Божья воля" Дмитрия Цорионова (Энтео) за повторную организацию несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Суд признал Цорионова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и отправил его под административный арест на срок пять суток", — сказали в суде. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, Цорионов помог организовать на Большом Каменном мосту установку баннера с лозунгами в поддержку ряда фигурантов уголовных дел.

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