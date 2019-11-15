В Британии брат и сестра убили общих детей

Родные брат и сестра в Британии убили нескольких общих детей

Жители Великобритании Сара Баррас и её родной брат Брендон Мачин сожительствовали в течение 20 лет. В результате их связи на свет появились 6 детей. В 2019 году пара решила, что их отберут органы опеки, если узнают правду о родстве родителей, поэтому британцы решили убить малышей.

Эта мысль пришла в голову женщине. Она заявила своему мужу-брату, что сначала убьёт детей, а потом покончит с собой. Брендон решил поддержать её задумку.

Первый ребёнок, мальчик 13-ти лет, был убит на глазах младшего брата. После этого они расправились ещё с одним малышом. План по убийству остальных им реализовать не удалось.

Брат с сестрой предстали перед судом. В показаниях против своих родителей один из мальчиков признался, что хотел бы для них 300-летнего срока. Манчина и Баррас приговорили к пожизненному заключению, передаёт сайт телеканала «Царьград».

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