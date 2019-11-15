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Политика

Родные брат и сестра в Британии убили нескольких общих детей 

News.ru 1 час назад
В Британии брат и сестра убили общих детей
Фото: Соцсети
Жители Великобритании Сара Баррас и её родной брат Брендон Мачин сожительствовали в течение 20 лет. В результате их связи на свет появились 6 детей. В 2019 году пара решила, что их отберут органы опеки, если узнают правду о родстве родителей, поэтому британцы решили убить малышей.
Эта мысль пришла в голову женщине. Она заявила своему мужу-брату, что сначала убьёт детей, а потом покончит с собой. Брендон решил поддержать её задумку.
Первый ребёнок, мальчик 13-ти лет, был убит на глазах младшего брата. После этого они расправились ещё с одним малышом. План по убийству остальных им реализовать не удалось.
Брат с сестрой предстали перед судом. В показаниях против своих родителей один из мальчиков признался, что хотел бы для них 300-летнего срока. Манчина и Баррас приговорили к пожизненному заключению, передаёт сайт телеканала «Царьград».
Ранее News.ru писал, что правоохранителям в Москве удалось предотвратить заказное убийство женщины и задержать его организатора. По предварительным данным, нанять убийцу решил её сын. Он планировал завладеть квартирой матери.
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Теги:
Происшествия , В мире , Войска , Царьград ТВ
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