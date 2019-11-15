В Москве пропала мать актера Носика

По данным Mash, вечером 14 ноября 75-летняя артистка вышла на прогулку вместе с сиделкой и собакой. У дома на Зоологической улице сиделка отвлеклась на собаку и упустила Стерникову из виду. Найти ее своими силами не удалось, сиделка обратилась в полицию.

Александр Носик опубликовал в Instagram просьбу помочь в поисках матери. Он описал ее приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы до плеч, собранные в хвост, серые глаза. Одета была в серое шерстяное пальто «в елочку», серые штаны, черные ботинки, на голове — шерстяной платок. Актер отметил, что его мать дезориентирована.

Как сообщал «Рамблер», Стерникова уже пропадала в 2017 году. Тогда полицейские нашли ее ночью в районе Гольяново, в десятках километров от места ее жительства.