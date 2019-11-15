Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Политика
"Какая-то фигня": в Минкульте ответили на просьбу объяснить слова Мединского
"Какая-то фигня": в Минкульте ответили на просьбу объяснить слова Мединского
Общество
"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ
"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ
Армия
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Общество

В Москве пропала мать актера Носика 

Рамблер + ещё 5 19 минут назад
Актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова пропала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, вечером 14 ноября 75-летняя артистка вышла на прогулку вместе с сиделкой и собакой. У дома на Зоологической улице сиделка отвлеклась на собаку и упустила Стерникову из виду. Найти ее своими силами не удалось, сиделка обратилась в полицию.
Подробности загадочного исчезновения матери актера Носика
Александр Носик опубликовал в Instagram просьбу помочь в поисках матери. Он описал ее приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы до плеч, собранные в хвост, серые глаза. Одета была в серое шерстяное пальто «в елочку», серые штаны, черные ботинки, на голове — шерстяной платок. Актер отметил, что его мать дезориентирована.
Как сообщал «Рамблер», Стерникова уже пропадала в 2017 году. Тогда полицейские нашли ее ночью в районе Гольяново, в десятках километров от места ее жительства.
Комментарии4 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , Другое , Мария Стерникова , Александр Носик , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь» 1
«Какая-то фигня»: в Минкульте ответили на просьбу объяснить слова Мединского
«Какая-то фигня»: в Минкульте ответили на просьбу объяснить слова Мединского
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ 44
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник 1
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты 3
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
03:51
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение