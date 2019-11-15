В Москве найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

В столичной квартире найдены мертвыми бывшая участница рок-группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать, сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, женщины скончались несколько месяцев назад.

О трагедии в полицию 14 ноября заявил 70-летний дядя певицы Рафкат. Пенсионер отметил, что последний раз выходил на связь с родственницами в апреле. Пару недель назад он попытался позвонить племяннице, но ее телефон оказался отключен. Мужчина приехал в квартиру, где 44-летняя Садыкова проживала со своей 67-летней матерью, но дверь ему никто не открыл. Соседи в разговоре с Рафкатом отметили, что последний раз видели женщин в июле.

Пенсионер обратился к спасателям, которые в присутствии полицейских вскрыли квартиру. Тела женщин женщин были обнаружены в ванной, на шее певицы была накинута веревка. Правоохранители назначили ряд экспертиз, на основе результатов которых будет сделан вывод о криминальном или ином характере произошедшего события.

По данным издания, рок-группа «Маневры» распалась в 2014 году, после чего Садыкова не смогла продолжить творческую карьеру и перебивалась случайными заработками.

Ранее, как сообщал «Рамблер», канадские правоохранители спустя год после гибели тату-модели Зомби Боя (Рика Джереста) пришли к выводу, что он скончался в результате несчастного случая, а не самоубийства, как считалось ранее. Мужчина погиб, выпав с окна третьего этажа. Следователи признали, что у Джереста были проблемы с психикой, но подчеркнули, что он обращался за помощью к медикам. В качестве аргументов, подтверждающих версию о несчастном случае, правоохранители привели факт, того, что незадолго до смерти Зомби Бой казался счастливым: он обручился со своей возлюбленной и готовился к новым творческим проектам.