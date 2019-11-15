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Общество

В карельской Сегеже зафиксировали массовую гибель птиц 

ТАСС + ещё 8 29 минут назад
В Карелии массово гибнут птицы
Фото: РИА Новости
В карельском городе Сегежа массово гибнут птицы, а жители жалуются на туман с резким запахом и выпавший снег желтого цвета. Сообщения об этом начали появляться в социальной сети "ВКонтакте".
В связи с произошедшим власти намерены проверить работу местного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК).
"В настоящий момент на Сегежском ЦБК лабораторией проводятся проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду", — сообщил в пятницу комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Свою проверку проводят и специалисты республиканского Росприроднадзора, а ситуацию держит на контроле природоохранная межрайонная прокуратура. Тушки мертвых птиц направят на экспертизу, ее результаты, как ожидается, будут известны к концу следующей недели. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха, снега и воды для исследований.
В больницах Сегежи при этом не зафиксировали обращений от горожан с жалобами на ухудшение самочувствия.

Позиция предприятия

В пресс-службе группы компаний Segezha Group (дочка ПАО "АФК "Система") в свою очередь ТАСС сообщили, что никаких внештатных ситуаций или поломок на предприятии не происходило. На заводе установлены современные очистные конструкции, соответствующие всем требованиям. Туман представитель компании связала с резким перепадом температур, который произошел за неделю: "С минус 22 градусов, сейчас на улице вновь установилась плюсовая температура и идут дожди".
"Что с желтизной [на снегу], мы сказам не можем. Это могут определить только эксперты. Что касается птиц, это странное заявление, потому что комбинат работает на протяжении 80 лет, и никогда птицы не гибли. Даже в те времена, когда на комбинате не было защитных сооружений", — отметила собеседник агентства.
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат основан в 1939 году на берегу озера Выг и находится в карельском моногороде Сегеже. Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги. В 2014 году комбинат приобрело ПАО "АФК "Система", предприятие вошло в состав дочерней группы компаний Segezha Group. ЦБК обеспечивает работой порядка 2 тыс. жителей моногорода, в котором живут более 27 тыс. человек.
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Теги:
Происшествия , АФК Система , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Сегежский ЦБК , ИТАР-ТАСС , Республика Карелия , Сегежа
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