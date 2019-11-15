Известны подробности похорон убитой Соколовым аспирантки

Названы дата и место похорон убитой Соколовым аспирантки

Жертва доцента Олега Соколова Анастасия Ещенко будет отпета и похоронена 16 ноября в родной краснодарской станице. Об этом сообщает РИА Новости.

24-летняя Ещенко была аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета. На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», ее застрелил возлюбленный — ее бывший преподаватель, 63-летний доцент одной из кафедр СПбГУ Олег Соколов.

Убийца сделал попытку скрыть факт преступления, расчленив тело Ещенко, однако был изобличен, когда с ее руками в рюкзаке упал в реку Мойку. Историк был арестован и признался в убийстве.

Анастасия Ещенко была уроженкой станицы Старовеличковской Краснодарского края. Председатель квартального комитета станицы Евгений Тарасенко рассказал РИА Новости, что девушка будет отпета в церкви и похоронена в Старовеличковской 16 ноября. Отпевание назначено на 11:00 по московскому времени. Его, так же как и похороны, посетят родители аспирантки.