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Происшествия

Уровень воды в Венеции вновь превысил критическую отметку 

ТАСС + ещё 7 25 минут назад
Уровень воды в Венеции превысил критическую отметку
Фото: РИА Новости
Затопленная центральная площадь Сан-Марко, закрытые музеи и школы, прерванное движение водных трамвайчиков (вапоретто) — в пятницу уровень воды в Венеции достиг 154 см относительно нормы при критической отметке в 130 см. Об этом власти города сообщили в Twitter.
"В 11:35 (13:35 мск) максимальный уровень подъема воды достиг 154 см, а затем опустился до 153 см. Проявляйте бдительность", — указывается в записи.
Наводнение в пятницу затопило 70% исторического центра. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро, назначенный чрезвычайным комиссаром по ликвидации последствий потопа, призвал жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу, а также распорядился закрыть площадь Святого Марка из соображений безопасности. По оценкам градоначальника, наводнение нанесло Венеции ущерб в размере €1 млрд
Наводнение захлестнуло и соседний город Кьоджа. Как сообщил телеканал "Скай-ти-джи-24", там уровень воды повысился до 146 см, весь исторический центр оказался под водой.
В городской администрации Венеции предостерегли от распространения в соцсетях ложных новостей и слухов. После разрушительного наводнения власти соседних с Венето областей предложили помощь в ликвидации последствий потопа. Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что в знак солидарности с венецианским театром La Fenice, отменившем из-за стихии спектакли в грядущие выходные, миланский театр La Scala покажет балетную постановку "Болеро".
"Собранные средства будут переданы театру La Fenice, которому наводнение нанесло серьезный урон", — написал Сала на своей странице в Facebook.
В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил 1 м. Вода побывала даже в крипте базилики Святого Марка IX века.
После наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию, при этом число путешественников, которые отменяют бронирования в гостиницах, продолжает расти, сообщила в четверг Ассоциация венецианских гостиниц. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную ликвидацию последствий бедствия.
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Теги:
Происшествия , В мире , Луиджи Бруньяро , Венеция
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