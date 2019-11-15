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Происшествия

Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста
Фото: РЕН ТВ
Полиция установила подозреваемого в поджоге машины бывшего хоккеиста петербургского СКА Пахрудина Гимбатова. Им оказался 48-летний Сергей Михайлов, решивший отомстить спортсмену за конфликт на дороге. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову. Михайлов вычислил, где хоккеист паркует свой автомобиль, подъехал к машине на мотоцикле и облил ее зажигательной жидкостью. При этом вспыхнувшее пламя едва не опалило самого преступника.
Петербуржца вычислили месяц спустя. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.
Гимбатов — воспитанник петербургского хоккея. Он начинал карьеру в СКА в 2009 году, после чего выступал за ряд российских клубов. Сейчас 32-летний форвард играет за эстонский «Калев-Вялк».
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Теги:
Происшествия , Пахрудин Гимбатов , Сергей Михайлов , СКА
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