Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста

По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову. Михайлов вычислил, где хоккеист паркует свой автомобиль, подъехал к машине на мотоцикле и облил ее зажигательной жидкостью. При этом вспыхнувшее пламя едва не опалило самого преступника.

Петербуржца вычислили месяц спустя. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

Гимбатов — воспитанник петербургского хоккея. Он начинал карьеру в СКА в 2009 году, после чего выступал за ряд российских клубов. Сейчас 32-летний форвард играет за эстонский «Калев-Вялк».