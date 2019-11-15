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Московского борца с коррупцией поймали на взятке 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Московского борца с коррупцией поймали на взятке
Фото: РИА Новости
Майора из отдела по борьбе с коррупцией одного из УВД Москвы задержали по подозрению в получении взятки, рассказал источник в правоохранительных органах.
«Старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией, майора полиции задержали накануне за взятку», — сообщил источник РИА «Новости».
По оперативным данным, полицейский получил деньги от одного из столичных бизнесменов, другие детали пока неизвестны. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что офицера уволят по отрицательным мотивам, а его руководителей накажут в дисциплинарном порядке. Фабулу преступления в главке уточнять не стали.
Напомним, в конце октября замначальника ДПС по Петербургу заподозрили в получении особо крупных взяток.
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Теги:
Происшествия , Криминал , ГИБДД , МВД , РИА Новости , Москва
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