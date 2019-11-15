В Москве появится первая колония-поселение

Сергей Мороз. Колония-поселение №2 и СИЗО Зеленограда с 1 января 2020 года передадут из подчинения подмосковного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в ведение столичного управления ведомства, заявил начальник управления ФСИН по Москве

«Издан приказ директора ФСИН, и нам добавляется еще два подразделения: СИЗО-12 и КП-2. Срок исполнения с 1 января 2020 года», — передает РИА «Новости» слова Мороза на заседании общественного совета управления.

Он добавил, что сейчас в Москве семь СИЗО, но до сих пор не было ни одной колонии. При колонии-поселении после ее передачи также планируется создать первый в столице исправительный центр для отбывания наказания в виде принудительных работ.

Напомним, 6 ноября во ФСИН заявили о соответствии российских колоний британским стандартам.