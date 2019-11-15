Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Происшествия
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Общество
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Общество
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Происшествия

В Москве появится первая колония-поселение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Москве появится первая колония-поселение
Фото: РИА Новости
Колония-поселение №2 и СИЗО Зеленограда с 1 января 2020 года передадут из подчинения подмосковного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в ведение столичного управления ведомства, заявил начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.
«Издан приказ директора ФСИН, и нам добавляется еще два подразделения: СИЗО-12 и КП-2. Срок исполнения с 1 января 2020 года», — передает РИА «Новости» слова Мороза на заседании общественного совета управления.
Он добавил, что сейчас в Москве семь СИЗО, но до сих пор не было ни одной колонии. При колонии-поселении после ее передачи также планируется создать первый в столице исправительный центр для отбывания наказания в виде принудительных работ.
Напомним, 6 ноября во ФСИН заявили о соответствии российских колоний британским стандартам.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве Стали известны дата и место похорон убитой аспирантки СПбГУ Ещенко Стали известны дата и место похорон убитой аспирантки СПбГУ Ещенко Московского борца с коррупцией поймали на взятке Московского борца с коррупцией поймали на взятке 
Теги:
Происшествия , Сергей Мороз , ФСИН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму 1
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям
Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям 47
Избиение беременной в трамвае попало на видео
Избиение беременной в трамвае попало на видео 115
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве 222
Видео
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение