В Москве появится первая колония-поселение

В Москве появится колония

Зеленоград — административный округ Москвы, однако находящиеся там СИЗО-12 и колония-поселение №2 подчиняются управлению ФСИН по Московской области.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось заседание общественного совета при столичном управлении ФСИН. В ходе него Сергей Мороз сообщил, что оба учреждения будут переданы московскому управлению службы с 1 января 2020 года.

«Директор (Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. — Прим. ред.) подписал (соответствующий. — Прим. ред.) приказ», — добавил он.

Генерал-майор упомянул, что колония-поселение №2 станет первым учреждением в составе столичного управления ФСИН, в котором осужденные отбывают наказание.

Также он рассказал, что в январе-феврале 2020-го состояние СИЗО-12 и колонии-поселения №2 будет оценено, а весной в Зеленограде может состояться одно из заседаний общественного совета при столичном управлении ФСИН.