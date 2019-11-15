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В Москве появится колония 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В Москве появится первая колония-поселение
Фото: РИА Новости
Зеленоградские следственный изолятор и колония-поселение войдут в состав управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его начальник Сергей Мороз.
Зеленоград — административный округ Москвы, однако находящиеся там СИЗО-12 и колония-поселение №2 подчиняются управлению ФСИН по Московской области.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось заседание общественного совета при столичном управлении ФСИН. В ходе него Сергей Мороз сообщил, что оба учреждения будут переданы московскому управлению службы с 1 января 2020 года.
«Директор (Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. — Прим. ред.) подписал (соответствующий. — Прим. ред.) приказ», — добавил он.
Генерал-майор упомянул, что колония-поселение №2 станет первым учреждением в составе столичного управления ФСИН, в котором осужденные отбывают наказание.
Также он рассказал, что в январе-феврале 2020-го состояние СИЗО-12 и колонии-поселения №2 будет оценено, а весной в Зеленограде может состояться одно из заседаний общественного совета при столичном управлении ФСИН.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Новости Москвы , Александр Калашников , Сергей Мороз , ФСИН
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