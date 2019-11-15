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Происшествия

В Выборге расследуют надругательство над девочкой в спортцентре 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Россиянин надругался над девочкой в спортцентре
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 15-летней девочкой в спортивном центре в Выборге в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Следователь СКР задержал мужчину в порядке статьи 91 УПК РФ и предъявил соответствующее обвинение", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в августе 2018 года девочка находилась в помещении спортивного центра, где подозреваемый надругался над ней.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
По данным местных СМИ, обвиняемый является тренером по боевому единоборству кудо.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Выборг , Ленинградская область
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