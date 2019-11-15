СК проверяет «Новотранс» по делу об отмывании миллиардов

По данным агентства, проверка связано с делом об отмывании десятка миллиардов долларов через схему фиктивных перевозок.

«Возможно, Трабер мстит теперь Гончарову и хочет взять реванш», — отмечает агентство.

Трабера Regnum охарактеризовало как «крайне неоднозначного персонажа», которого в 2016 году объявили в международный розыск по подозрению в криминальной деятельности.

ЕС. Regnum назвало порт «балтийскими торговыми воротами в Европу» и сравнило его с «Северным потоком» как логистическую альтернативу грузопотоков в обход форпоста НАТО

Агентство отмечает, что осенью 2018 года Гончаров «увел из-под носа» у Трабера ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК), которому принадлежит терминал «Юг-2» в порту Усть-Луга. Терминал специализируется на перевалке угля, что напрямую связано с интересами «Новотранса». ТЛК также принадлежит 200 гектаров территории Усть-Луги. По оценкам экспертов, ТЛК может приносить в год миллиарды рублей прибыли.

Regnum подчеркивает, что в лице компании ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ) Трабер являлся конкурсным управляющим после банкротства ТЛК и рассчитывал, что ОАО достанется ему. В 2018 году «Новотранс» начал бороться с НКТ с привлечением ФАС , судов и административного ресурса.

НКТ выкупила 5,2 миллиарда рублей долгов ТЛК за 46 миллионов рублей, но после жалобы антимонопольщикам результаты торгов отменили. Позже петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отдало предпочтение «Новотрансу».

«Не исключено, что административный ресурс Гончарова удивительным образом оказался сильнее ресурса Трабера. <…> Сейчас он [Гончаров] обязан инвестировать миллиарды рублей в Усть-Лугу, а это неизбежно влечет определённые финансовые проблемы. И их решению явно не способствует начатая, возможно, не без участия Трабера, доследственная проверка», — отмечает агентство.

Regnum заметило в формулировке «отмывание денежных средств через фиктивные транспортные схемы» тревожный сигнал: это может означать использование офф-шоров и подозрения в постановке проекта «под теневой зарубежный контроль».

«Крайне пикантное обстоятельство, учитывая геостратегический характер этого гораздо более, нежели только логистического узла», — заключило агентство.