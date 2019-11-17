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Одного из пострадавших при стрельбе в Благовещенске перевели из реанимации 

ТК «Звезда» + ещё 171 44 минуты назад
Состояние пострадавшего в ЧП в колледже изменилось
Фото: Эдуард Глок РИА Новости
Раненого 20-летнего студента вывели из медикаментозного сна.
Врачи перевели одного из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже из отделения реанимации в травматологию. Об этом сообщил главный врач первой городской больницы Благовещенска Александр Сучков.
«Его вывели из медикаментозного сна» — комментирует состояние 20-летнего студента медик, пишет ТАСС.
Госпитализированных в больницу детей сразу прооперировали, состояние одного из них руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин оценивал, как тяжелое. Он находился в реанимации с 14 ноября.
19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в учебном заведении.
В результате трагедии погибли два человека, один из которых сам стрелявший. Глава Приамурья считает, что причиной трагедии стали недостатки в воспитательной работе и попросил включиться в работу по профилактике подобных ситуаций.
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Теги:
Происшествия , Новости регионов , Стрельба в колледже , Трагедия в Благовещенске , ИТАР-ТАСС , Благовещенск
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