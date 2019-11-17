Состояние пострадавшего в ЧП в колледже изменилось

Одного из пострадавших при стрельбе в Благовещенске перевели из реанимации

Раненого 20-летнего студента вывели из медикаментозного сна.

Врачи перевели одного из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже из отделения реанимации в травматологию. Об этом сообщил главный врач первой городской больницы Благовещенска Александр Сучков.

«Его вывели из медикаментозного сна» — комментирует состояние 20-летнего студента медик, пишет ТАСС.

Госпитализированных в больницу детей сразу прооперировали, состояние одного из них руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин оценивал, как тяжелое. Он находился в реанимации с 14 ноября.

19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в учебном заведении.

В результате трагедии погибли два человека, один из которых сам стрелявший. Глава Приамурья считает, что причиной трагедии стали недостатки в воспитательной работе и попросил включиться в работу по профилактике подобных ситуаций.