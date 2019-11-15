Два самолета столкнулись в Шереметьево

В Шереметьево столкнулись самолеты

«Аэробус» в московском аэропорту Шереметьево совершил столкновение с другим самолетом. Об этом ТАСС рассказал собеседник в экстренных службах.

По его словам, инцидент имел место во время руления «Аэробуса А320» на стоянку. В тот момент на его борту находились шесть членов экипажа и 36 пассажиров. «Аэробус» задел, повредив, фюзеляж (корпус) другого воздушного судна.

В результате произошедшего люди не пострадали. Самолеты сейчас осматриваются техническими специалистами.

Тем временем Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета инициировало проверку по факту инцидента. Об этом агентству сообщила его представитель Елена Марковская.

По ее словам, следователи уже работают в воздушной гавани — проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин ЧП. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

По сведениям телеграм-канала «112», указанный инцидент имел место сегодня утром, «Аэробус А320» прилетел из Минска, а повреждения, полученные обоими самолетами, несерьезные.