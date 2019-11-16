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«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с касанием самолетов в Шереметьево 

ТК «Звезда» + ещё 18 40 минут назад
«Аэрофлот» прокомментировал ЧП в Шереметьево
Фото: ТАСС
В пресс-службе перевозчика отметили, что пассажиры самолета, который задел при рулежке фюзеляж другого лайнера, не почувствовали удар.
Представители авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали инцидент с самолетами в Шереметьево, соприкоснувшихся крыльями на рулежной дорожке.
В пресс-службе перевозчика сообщили, что касание самолетов Airbus А320 и Airbus А321, принадлежащих компании, было минимальным, поэтому пассажиры обоих воздушных средств этого даже не ощутили.
«Самолет А320, прибывший из Минска, во время заруливания на место стоянки слегка соприкоснулся законцовками крыла с рядом стоящим самолетом А321. Касание было минимальным, пассажиры не почувствовали удара», — заявили в «Аэрофлоте».
По словам сотрудников перевозчика, постановка самолета на место стоянки осуществлялась командами работника компании «Шереметьево Хэндлинг», пишет РИА Новости.
СКР проводит досредственную проверку, в результате которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
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Теги:
Происшествия , ЧП в Шереметьево , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , РИА Новости
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