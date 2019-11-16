«Аэрофлот» прокомментировал ЧП в Шереметьево

«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с касанием самолетов в Шереметьево

В пресс-службе перевозчика отметили, что пассажиры самолета, который задел при рулежке фюзеляж другого лайнера, не почувствовали удар.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что касание самолетов Airbus А320 и Airbus А321, принадлежащих компании, было минимальным, поэтому пассажиры обоих воздушных средств этого даже не ощутили.

«Самолет А320, прибывший из Минска, во время заруливания на место стоянки слегка соприкоснулся законцовками крыла с рядом стоящим самолетом А321. Касание было минимальным, пассажиры не почувствовали удара», — заявили в «Аэрофлоте».

По словам сотрудников перевозчика, постановка самолета на место стоянки осуществлялась командами работника компании «Шереметьево Хэндлинг», пишет РИА Новости.