Угрозы для жизни троих пострадавших, госпитализированных после стрельбы в колледже Благовещенска, нет. При этом двое из них остаются в тяжелом состоянии, сообщили в пятницу главные врачи медицинских учреждений региона.
"Угрозы для жизни (двоих пострадавших, которые находятся в Амурской областной детской клинической больнице — прим. ТАСС) на данный момент мы не видим", — приводит пресс-служба регионального Минздрава слова главного врача областной детской клинической больницы Руслана Белоуса.
Главврач первой городской больницы Благовещенска Александр Сучков сказал ТАСС, что на данный момент также нет угрозы для жизни 20-летнего пострадавшего, который находится в медицинском учреждении.