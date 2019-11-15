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Шоу-бизнес

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката 

RT на русском 1 час назад
Историку-убийце помогли коллеги
Фото: ТАСС
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
«У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — цитирует РИА Новости Почуева.
Адвокат уточнил, что у Соколова на данный момент нет денег на защиту.
Также Почуев добавил, что историк хочет оказать родственникам Ещенко материальную поддержку и принять участие в организации похорон.
Ранее сообщалось, что Олега Соколова, находящегося в изоляторе временного содержания, переведут в СИЗО «Кресты».
По предварительным данным следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а 9 ноября попытался избавиться от тела. Утром историк был поднят из реки Мойка с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Александр Почуев , Олег Соколов , ФСИН , РИА Новости
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