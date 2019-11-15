Историку-убийце помогли коллеги

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

«У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — цитирует РИА Новости Почуева.

Адвокат уточнил, что у Соколова на данный момент нет денег на защиту.

Также Почуев добавил, что историк хочет оказать родственникам Ещенко материальную поддержку и принять участие в организации похорон.

Ранее сообщалось, что Олега Соколова, находящегося в изоляторе временного содержания, переведут в СИЗО «Кресты».

По предварительным данным следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а 9 ноября попытался избавиться от тела. Утром историк был поднят из реки Мойка с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.