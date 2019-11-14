В Венеции ввели режим ЧП после наводнения

Совет министров Италии на специальном заседании в пятницу выделил 20 миллионов евро на ликвидацию последствия наводнения в Венеции , написал в Twitter премьер Джузеппе Конте.

Одновременно правительственный декрет объявил в Венеции режим чрезвычайного положения, который должен ускорить меры по компенсации ущерба и восстановлению пострадавшего города.

"Выделены 20 миллионов, первые ресурсы для самых срочных операций в поддержку города и населения. Приступаем к разработке плана компенсаций для частных лиц и предпринимателей и к выделению средств на специальный законопроект для Венеции", — написал Конте.

Поздно вечером во вторник Венеция традиционная для города "высокая вода" переросла во второе самое мощное за историю наводнение. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, покрыв 80% города. Ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

Конте, посетивший город в среду вечером, заявил, что в рамках мер государственной поддержки частные лица в Венеции, пострадавшие от потопа, могут рассчитывать на компенсацию до 5 тысяч евро, компании и предприниматели — до 20 тысяч евро.