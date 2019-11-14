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Происшествия

В Венеции ввели режим ЧП после наводнения 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Совет министров Италии на специальном заседании в пятницу выделил 20 миллионов евро на ликвидацию последствия наводнения в Венеции, написал в Twitter премьер Джузеппе Конте.
Одновременно правительственный декрет объявил в Венеции режим чрезвычайного положения, который должен ускорить меры по компенсации ущерба и восстановлению пострадавшего города.
"Выделены 20 миллионов, первые ресурсы для самых срочных операций в поддержку города и населения. Приступаем к разработке плана компенсаций для частных лиц и предпринимателей и к выделению средств на специальный законопроект для Венеции", — написал Конте.
Поздно вечером во вторник Венеция традиционная для города "высокая вода" переросла во второе самое мощное за историю наводнение. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, покрыв 80% города. Ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.
Конте, посетивший город в среду вечером, заявил, что в рамках мер государственной поддержки частные лица в Венеции, пострадавшие от потопа, могут рассчитывать на компенсацию до 5 тысяч евро, компании и предприниматели — до 20 тысяч евро.
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Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , Венеция , Италия
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