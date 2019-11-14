Реконструкции с риском: доцент-убийца и другие ЧП на исторических фестивалях

После резонансного убийства молодой аспирантки доцентом СпбГУ Олегом Соколовым , увлекавшимся военными реконструкциями, журналисты «Московского комсомольца» перечислили самые громкие несчастные случаи на исторических фестивалях.

Автор статьи уверяет, что участники военно-исторических реконструкций часто подвергаются риску. Порой неоправданному. Так, 2 мая 2019 года на фестивале «Огненная дуга», где разыгрывался неудачный прорыв немцев в время Великой Отечественной войны близ чешской деревни Сливице, погиб человек. В постановке участвовало около 500 человек. Один из них — 29-летний Игорь Ищенко приехал на фестиваль с взятым у друга, охолощенным, как ему казалось, пистолетом ТТ. На само деле оружие было заряжено боевым патроном. Мужчина выстрелил, пуля попала ему в голову, реконструтор скончался.

Другой громкий несчастный случай произошел в Украине в 2011 году на фестивале «Каменец — земля героев», где реконструировались боевые манёвры войск образца XVII века. 36-летний участник в время перезарядки янычарского ружья забыл в стволе шомпол для прессовался порохами выстрелил. Шомпол разлетелся на осколки, один из которых попал в голову другого реконструктора. Мужчина погиб.

Не все инциденты на исторических фестивалях заканчиваются смертью, случается, когда участники ли зрители получают серьезные травмы, но к счастью остаются живы. Например, в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге двое детей и взрослый мужчина попали под танк Т-60 времён Великой Отечественной войны, когда боевая машина переезжала песчаную насыпь по сценарию. В 2017 году в Нижегородской области во время поединка на мечах один из реконструкторов едва не остался без глаза. В 2013 году в Крыму на военно-историческом фестивале «Альминское дело» во время чистки одной из пушек взорвались пороховые снаряды. Пострадали двое мужчин, обоих с ожогами госпитализировали.

Наконец, один из инцидентов на подобных фестивалях привел к возбуждению уголовного дела. В 2011 году в Приозерске во время реконструкции боя времён Второй Мировой войны участник выстрелил из макета гранатомета в макет танка, в результате макет снаряда попал в голову реконструктора, который получил открытую черепно-мозговую травму. Стрелок был приговорён к исправительным работам и обязан был выплатить около 900 тысяч рублей потерпевшему.