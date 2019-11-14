Травлю стрелявшего в благовещенском колледже студента опровергли

Студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске заявили, что не подвергали травле устроившего стрельбу Даниила Засорина. Об этом они рассказали в четверг, 14 ноября, принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам одного из учащихся, никто из них не знает причин случившегося. При этом собеседник издания не исключил, что у Засорина мог быть конфликт с кем-то из студентов.

«Он, получается, многих отпустил, во многих не стрелял. Не знаю, почему он выбрал именно этих людей», — рассказал молодой человек.

Свидетели стрельбы также рассказали, что Засорин «был в адеквате» и «осознавал, на что шел». По их словам, стрелок всегда был неадаптированным к обществу человеком.

«С первого курса, когда мы тянулись к нему и пытались завести разговор, он просто уходил от ответа, вскоре мы его оставили, и он был один, окруженный учебой», — рассказал другой студент колледжа.

О травле Даниила Засорина ранее сообщало РИА Новости. Уточнялось, что он подвергался издевательствам в своем учебном заведении.

Утром в четверг, 14 ноября, 19-летний студент пришел в колледж с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, совершил самоубийство. Охранник учебного заведения был задержан. По факту случившегося возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.